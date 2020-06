La Spezia - Lorenzo Ariaudo e Andrea Beghetto sono i giocatori diffidati in maglia Frosinone a poche ore dalla sfida che vedrà i ciociari ospiti del Chievo. Nel caso in cui venissero ammoniti per loro scatterebbe la squalifica alla prossima giornata, quando la truppa guidata da Alessandro Nesta riceverà allo "Stirpe" lo Spezia di Vincenzo Italiano.