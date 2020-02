Il Frosinone agguanta lo Spezia, Cremonese a valanga

Trapani travolto 5 a 0 dai grigiorossi, in rete due ex aquilotti. Stasera derby toscano tra Empoli e Pisa.

La Spezia - Il Frosinone raggiunge lo Spezia al secondo posto, quota 40 punti, grazie alla vittoria di oggi pomeriggio contro il Perugia. E' stato Marcus Rhoden a firmare il successo ciociaro al ventesimo della ripresa. Se la vittoria dello Stirpe è stata di misura, ha numeri ben diversi quella della Cremonese, che di fronte a pubblico di casa ha strapazzato il Trapani per cinque reti a zero. In gol anche due ex aquilotti: Antonio Piccolo (foto), andato a segno su calcio di rigore, e Francesco Migliore. Cremonese 17ma a quota 26, Trapani 19mo e penultimo con 19 punti. Chiudono il turno Empoli-Pisa, stasera alle 21.00, e Chievo-Salernitana, domani alla medesima ora. Il derby toscano vede le due contendenti appaiate a 30 punti nella metà meno nobile della classifica, mentre l'incontro tra i Mussi (12ma piazza, 31 punti) e Salernitana potrebbe fruttare ai campani, in caso di bottino pieno, l'approdo a quota 39 punti, cioè quarto posto in solitaria, un passo dietro lo Spezia.