Il Ferdeghini torna ad animarsi, riparte il campionato Primavera

La Spezia - Dopo il lungo stop dovuto all’epidemia che ha colpito il mondo intero, torna da sabato il campionato Primavera 2, il torneo riservato ai giovani. Cambiano leggermente le modalità, in particolare per quanto riguarda la disputa dei playoff, che vedranno due semifinali che si disputeranno in gara secca a eliminazione diretta, così come la finale che decreterà la terza promossa dopo le due che vinceranno i rispettivi gironi. Il torneo riprenderà con la 5a giornata che per lo Spezia di Valter Bonacina prevede la partita interna contro il Pescara originariamente prevista per l'inizio di novembre. Il campionato terminerà il 15 maggio per lasciare spazio al post season a partire dalla settimana dopo (22 maggio semifinali, 28 finalissima).