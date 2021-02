Il Ferdeghini rimane a Volpi, Ten Restaurants rimane main sponsor

La Spezia - Lo Spezia Calcio in affitto a casa sua. Era così, di fatto, da circa un anno. Continuerà ad esserlo anche dopo la cessione del club dalla famiglia Platek. La sede, gli uffici e le giovanili lavoreranno ancora al parco della Melara che rimane di proprietà della Ten Sports Entertainment srl, parte del gruppo Hi Food che inaugurerà prossimamente il ristorante a marchio Ten in Piazzetta del Bastione in pieno centro storico. Accordo di sei anni, rinnovabile, tra vecchia e nuova proprietà. La stessa catena di ristoranti rimane sulle maglie da gioco fino a fine stagione.