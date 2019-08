Il Federico Ricci di Crotone è il giocatore che cerca lo Spezia

La Spezia - Sarà il grande ex di Spezia-Crotone di sabato sera. Dopo il debutto in serie A con la maglia della Roma, Federico Ricci fece la scelta giusta nel 2014 quando si trasferì in Calabria per partire davvero con la sua carriera da professionista e fece ancora meglio quando decise di rimanere anche dopo la partenza di Massimo Drago. In panchina arrivò Ivan Juric con cui mise insieme una campionato da urlo: 36 presenze, 11 reti e otto assiste giocando da punta esterna. Lo stesso ruolo che fa nello Spezia di Vincenzo Italiano, che ne ha già fatto l'intoccabile del suo undici fino a questo momento. Sempre in campo dal primo minuto contro Pro Patria, Sassuolo e Cittadella e mai sostituito. I presupposti per fare un campionato come quello ci sono tutti.