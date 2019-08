Il Decreto sicurezza agita anche la tifoseria spezzina

La Spezia - Arriva fino alla Spezia la protesta contro una delle possibili applicazioni in tema di stadi del cosiddetto Decreto Sicurezza. Il gruppo Curva Ferrovia firma un comunicato di protesta contro la legge varata lo scorso autunno su input dell'ormai ex ministro dell'interno Matteo Salvini e poi modificata poche settimane fa. Un articolo rischierebbe infatti di ingenerare confusione a livello di botteghino nel momento della sottoscrizione degli abbonamenti. E' quello che vieta agli ultras che siano stati oggetto di Daspo (la misura di allontanamento temporaneo dagli stadi a seguito di episodi di violenza), pur già scontato, di accedere a facilitazioni per entrare allo stadio. Il concetto è evitare che si instaurino, come già avvenuto in passato in alcune piazze, rapporti per cui le società di calcio facciano "favori" di tipo economico ai gruppi organizzati.



A Roma questo però ha portato a rifiutare l'abbonamento annuale a qualche tifoso, in virtù del fatto che chi si abbona si trova a pagare di fatto un prezzo-partita più basso di chi acquista il biglietto singolo per ogni match. "Secondo l’interpretazione del ministro anche fare un abbonamento viene ritenuto un tipo di favore concedendo però di comprare il biglietto di partita in partita - scrivono gli ultras - Ovviamente noi allo stadio ci saremo, comprando il biglietto di partita in partita, ma non ci arrenderemo a questo ennesimo sopruso leguleio.

Consapevoli della triste realtà di queste leggi senza nessun filo logico e che, ci teniamo a ribadire con forza, violano i diritti costituzionali, lanciamo un appello: siamo pronti ad affrontare questa ennesima battaglia tutti uniti sotto un ideale a cui serve decisamente altro per essere scalfito".



Alla Spezia per adesso non si segnalano casi di questo tipo, ma i tifosi temono che la luce rossa al tornello possa comunque arrivare a campionato in corso. Lorenzo Contucci, avvocato romano che per primo ha sollevato il problema, ha lanciato messaggi rassicuranti negli scorsi giorni. Sembra che il famigerato articolo 8 non sarà interpretato in maniera restrittiva. Ma le tifoserie organizzate rimangono con le antenne ritte. E lo stesso la Lega B e i singoli club, Spezia compreso, fanno sapere di avere presente la situazione. Il caso limite porterebbe qualche centinaio di tifosi ad avere già pagato un abbonamento che non possono utilizzare, con eventuali richieste di rimborso. La speranza è che non si arrivi a ciò.