Il Crotone vola alla Spezia questo pomeriggio

La Spezia - Ha salutato la Calabria per raggiungere la Liguria e vivere qui la vigilia del match. Il Crotone dell'ex tecnico aquilotto Giovanni Stroppa ha chiuso il programma degli allenamenti con la seduta di ieri alle 17,30 presso il centro sportivo Antico Borgo e, dopo l’attivazione, i giocatori sono stati suddivisi in due gruppi: i centrocampisti e gli attaccanti sono stati impegnati in un lavoro tecnico, mentre i difensori hanno lavorato sulla tattica. Ancora lavoro tattico di costruzione una volta riuniti, prima di terminare la seduta con i tiri in porta. Ha partecipato alla seduta anche il neo-acquisto Luca Marrone: assenti solo gli infortunati Spolli, Curado e Nalini. Stamane rossoblu in campo per la rifinitura a porte chiuse e, a seguire, la conferenza stampa pre-gara di mister Stroppa, prevista per le 12. Subito dopo pranzo trasferimento verso l’aeroporto e partenza per l'estremo levante ligure.