Il Crotone pareggia nel recupero, 2-2 contro il Brescia

La Spezia - Una doppietta di Budimir, con il secondo gol su rigore al 94', permette al Crotone di pareggiare una gara che i calabresi hanno giocato per circa 80 minuti in dieci. 2 a 2 finisce la gara fra pitagorici e Brescia allo Scida. Gara subito in discesa per gli ospiti che in contropiede costringono Golrmic al fallo da ultimo uomo su Torregrossa: è rigore che Donnarumma non sbaglia, 1 a 0. Nonostante l’inferiorità numerica il Crotone crea numerose palle gol per pareggiare, ma l’1-1 arriva solo nella ripresa all’11’ con il gol di testa di Budimir su cross di Firenze. La partita da bella diventa bellissima con rapidi rovesciamenti di fronte e occasioni da entrambe le parti con il Brescia che sfrutta la maggiore freschezza e la superiorità numerica e arriva numerose volte in area avversaria riportandosi in vantaggio al 26' con Dall’Oglio, ancora di testa, su cross di Tonali dopo un contropiede. Poi l’imprevedibile: al 50' Alfonso, fino a quel momento protagonista, cicca l’uscita e atterra Budimir in area: è rigore che lo stesso attaccante segna regalando ai calabresi un punto meritato.