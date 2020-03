Il Crotone al "Penzo" di Venezia, Pisa-Livorno si gioca nel silenzio

La Spezia - Tempo di derby in questa 9a giornata di ritorno della Serie BKT con i fari sull’Arena Garibaldi Anconetani per Pisa-Livorno, match che significa tanto non solo per la classifica. L’altra toscana, l’Empoli, invece se la vedrà in casa con il Trapani. Ad aprire le danze il match tra Cittadella e Pordenone, importante in chiave playoff. Il Benevento di Pippo Inzaghi ospita al Vigorito il Pescara di Legrottaglie. Per il Frosinone invece c’è la Cremonese. Il Crotone affronterà il Venezia che spera di interrompere la “maledizione” del Penzo dove gli arancioneroverdi non riescono a trovare i 3 punti dal 9 novembre scorso. Molto equilibrata si preannuncia anche Perugia-Salernitana, lo Spezia va a far visita alla Juve Stabia. Chiudono il quadro Virtus Entella-Ascoli e ChievoVerona-Cosenza con l’esordio di Aglietti al Bentegodi da allenatore clivense.