Il Covid-19 colpisce la famiglia Spezia: è morto il nonno di Scuffet

La Spezia - Si chiamava Giovanni Visintini, 91 anni, ed era il nonno del portiere dello Spezia Simone Scuffet. Il Covid-19 colpisce da vicino la famiglia Spezia Calcio portandosi via un punto di riferimento per il numero uno aquilotto. Giovanni era padre di Loris, Maria Pia e Donatella, quest'ultima la madre del calciatore che in questa stagione alla Spezia ha conquistato pubblico e critica. Nonno Giovanni era originario di Remanzacco, paese alle porte di Udine. In osservanza delle norme anticontagio, non ci potranno essere funerali.