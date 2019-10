Il Cosenza stacca lo Spezia grazie alla doppietta di Bruccini

La Spezia - Con una doppietta del centrocampista spezzino Mirko Bruccini il Cosenza rimonta e batte il Cittadella nell'anticipo dell'VIII giornata del campionato di Serie B centrando così la prima vittoria in questo torneo. Al "Tombolato" i Lupi rossoblu subito sotto: dopo due giri di lancette Iori inventa per Vita che con un vero e proprio bolide fulmina Perina. Al quarto d'ora la traversa nega a Luppi la gioia del raddoppio.

Musica diversa per la squadra di Braglia nella ripresa. Trascinati da capitan Bruccini i "Lupi" prima pareggiano i conti, diagonale del centrocampista spezzino con un inserimento su centro dalla sinistra, e poi effettuano il sorpasso con il rigore trasformato dallo stesso Bruccini che festeggia così la prima doppietta della carriera in Serie B. Il punto esclamativo alla vittoria rossoblu lo mette l'ex Spezia Calcio Baez con un gran tiro da fuori area. Azione molto contestata dal Cittadella che chiedeva a gran voce un fallo in partenza su Vita.

Prima vittoria per la squadra di Braglia che sale a 7 punti in classifica staccando momentaneamente lo Spezia e superando anche il Frosinone fermo a sei. Il Cittadella fallisce invece l'aggancio in vetta al Benevento cristallizzandosi a quota 12 in sesta posizione appaiato all'Ascoli.



Guido Lorenzelli