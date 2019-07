La Spezia - Futuro ancora in serie B per Nicholas Pierini, già aquilotto in prestito dal Sassuolo. Il viareggino, 5 reti alla prima stagione da professionista, è entrato nelle mire del Cosenza di Piero Braglia che lo vorrebbe per sostituire Jaime Baez. Trattativa ufficiale già iniziata, l'ala attende di capire quali possibilità di prestito gli si presentano per prendere una decisione insieme al club emiliano.