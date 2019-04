Il Cosenza pareggio a Padova ed è virtualmente salvo

La Spezia - Padova e Cosenza hanno pareggiato 0-0 nella 33esima giornata della Serie BKT. Un risultato che serve a poco per la compagine veneta, sempre ultima in classifica con 25 punti alla pari del Carpi ma a -9 dalla zona salvezza. Punto prezioso, invece, per la compagine calabrese che sale a 39 punti e vede ormai sempre più vicino il traguardo della permanenza nella serie cadetta. Nel prossimo turno il Padova sarà di scena a Palermo, il Cosenza riceverà in casa lo Spezia.Padova e Cosenza hanno pareggiato 0-0 nella 33esima giornata della Serie BKT. Un risultato che serve a poco per la compagine veneta, sempre ultima in classifica con 25 punti alla pari del Carpi ma a -9 dalla zona salvezza. Punto prezioso, invece, per la compagine calabrese che sale a 39 punti e vede ormai sempre più vicino il traguardo della permanenza nella serie cadetta. Nel prossimo turno il Padova sarà di scena a Palermo, il Cosenza riceverà in casa lo Spezia.