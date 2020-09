Il Cosenza chiede Genny Acampora, che è un pupillo di Italiano

La Spezia - Il Cosenza punta il centrocampista Gennaro Acampora, uno dei ragazzi cresciuti in casa e arrivati fino alla serie A con la maglia bianca. Il centrocampista classe 1994 si è rivelato fondamentale nella seconda parte della stagione, quando ha smaltito completamente l'infortunio che lo ha tenuto fermo per molti mesi. Regista davanti alla difesa, mezzala sinistra, perfino ala d'attacco in situazione d'emergenza. Vincenzo Italiano lo stima molto e vuole giocatori duttili per la serie A. Non è detto che il napoletano lasci lo Spezia.