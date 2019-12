Il Coni premia i migliori atleti e dirigenti dell'anno

La Spezia - Nella splendida cornice della sala Dante si è svolta la 29^ edizione della Festa dello Sport organizzata dal Coni locale, presieduto dal prof. Augusto Franchetti Rosada, al fine di gratificare i dirigenti, le società e gli atleti che nel corso dell'anno solare si sono messi in evidenza sia in campo nazionale che internazionale. Presenti diverse autorità: il presidente Coni Liguria Antonio Micillo, il sndaco di Riccò Loris Figoli, gli assessori con delega allo sport Lorenzo Brogi ( La Spezia ) e Massimo Carnasciali (Lerici), la Dott.ssa Stefania Ariodante per la Prefettura, il Capitano di Fregata Marco Greco per la Marina Militare, il Presidente del Panathlon Club Andrea Cargioli, il Vice Presidente Coni Liguria Pino Raiola e il Delegato Coni La Spezia Augusto Franchetti Rosada.



Tra le benemerenze, Stella d’oro all' onnipresente Danilo Caluri (Spezia Basket). Premi speciali per Davide Battistella (neo Presidente Nazionale FASI), Simone Menoni (Nuoto) e Andrea Bianchi (Nuoto). Non potevano mancare le plurimedagliate Silvia Lambruschi (pattinaggio artistico) e Marlene Ricciardi (Canoa) e poi tanti giovanissimi atleti e atlete , della pallavolo, della danza sportiva, del tiro a segno, della pesca sportiva, del canottaggio, dello judo e di altre discipline sportive a significare un movimento locale in continua crescita.