La Spezia - Ammonta a 782.103 euro, comprensiva di Iva, la cifra che il Comune della Spezia ha liquidato allo Spezia Calcio per i lavori al Picco. Il nuovo impianto di illuminazione, più le opere accessorie per poter richiedere la deroga ad ospitare la serie A, erano state anticipate dal club di Via Melara. L'accordo prevedeva che l'ente pubblico, proprietario dell'impianto, saldasse entro un mese dalla presentazione delle fatture, arrivate in Piazza Europa il 15 gennaio scorso.