Il Comunale non è più tabù, ma la storia è ammonitrice

La Spezia - C'era un tempo in cui lo stadio di Chiavari era sinonimo solo di brutti ricordi. Dal 2014 in qua non è più così per lo Spezia, che da allora ha rimediato due pareggi e una vittoria. Quella firmata da Giulio Maggiore nel 2018, lui che sarà assente per squalifica il 26 sera per il derby del Bracco numero quattordici. Partita che si consolida in serie B, un vanto per tutta la Liguria. Pochi storicamente i gol segnati, da ricordare in questo senso il 2-2 con le doppiette di Caputo e Nenè del campionato 15/16. In campo per Di Carlo c'erano Chichizola, De Col, Postigo, Terzi, Migliore, Acampora (58’ Pulzetti), Errasti, Sciaudone, Piccolo (87’ Valentini), Nenè e Catellani (63’ Calaiò). In totale sono cinque le sconfitte dai bianchi a Chiavari contro due sole vittorie.