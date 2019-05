Il Cittadella in finale dice quanto forte fosse lo Spezia di Marino

Al "Picco" salvato da un grande Paleari e graziato dagli attaccanti bianchi.

La Spezia - Almeno tre miracoli di Paleari, almeno due gol sbagliati dagli aquilotti a due passi dall'area piccola. Così lo splendido Cittadella di questo finale di stagione ha eliminato lo Spezia nel turno preliminare dei playoff di serie B. Confermando poi il grande momento di forma andando a vincere con merito a Benevento, dopo aver regalato la partita d'andata con un'espulsione evitabile e in pratica servendo la rete del pareggio agli avversari con un disimpegno da Mai dire gol. A un passo da un miracolo sportivo, il club con il monte ingaggi più basso del campionato si giocherà la serie A contro il Verona.



Un percorso che parla anche degli aquilotti. In quell'1-2 che ha spento i sogni della città c'è tanto degli errori dei bianchi oltre che degli indubbi meriti dei granata. Per adesso è al "Picco" che hanno rischiato di più. Il Benevento in 180 minuti ha avuto meno palle gol di quante i ragazzi di Pasquale Marino ne abbiano confezionate in una sola partita. La bravura del portiere e un po' di imprecisione sotto porta hanno fatto la differenze. Un'altra riprova di quanto sia valida la base da cui lo Spezia potrà ripartire in estate.