Il Cittadella ha i gol del bomber Diaw a spingere la classifica

La Spezia - Cittadella in campo da ieri pomeriggio per preparare la trasferta della Spezia. In programma due amichevoli nel prossimo fine settimana, una a Verona contro la Primavera dell’ Hellas e una al Tombolato contro il Bozner FC (Eccellenza). Riaperta peraltro la campagna abbonamenti per il girone di ritorno.



Stastistiche (da legab.it)

E’ Davide Diaw il trascinatore del Cittadella 2019/20 che gira a 29 punti, soprattutto grazie ai suoi 9 gol ed altrettanti punti portati con i suoi gol decisivi. I re delle presenze – 19 su 19 – sono Branca e Paleari, con il portiere sempre in campo (1710’) e secondo meno battuto del torneo nelle gare esterne (soli 8 gol subiti). Lo scorso anno al giro di boa la formazione di Venturato aveva 26 punti ed era nel gruppo delle seste, quest’anno ha finito l’andata con 3 punti in più e scalato due posizioni: se l’anno scorso la squadra di capitan Iori è arrivata a un passo dalla Serie A, quest’anno i sogni – ma anche i numeri – autorizzano a sperare ancora nel salto in massima divisione. Da correggere i rientri in campo dopo la pausa: 8 reti su 23 totali subite dai granata sono pervenute dal 46’ al 60’ di gioco.