La Spezia - C'è chi fa già mercato. E non stupisce che sia il Cittadella, ultima squadra a scendere in campo in serie B e prima a muoversi per preparare la prossima stagione. Il nuovo colpo di chiama Marco Rosafio, attaccante nato in Svizzera nel 1994. Cresciuto nel Lecce dove ha debuttato in prima squadra, nelle stagioni successive esperienze a Forlì, Monopoli, Juve Stabia e nell’ultimo campionato di Serie C alla Cavese. Score di 6 reti e 12 assist, sarà la prossima scommessa vinta dei granata?