Il Cittadella di Venturato attende la sfidante, stasera in campo Pescara e Verona

La Spezia - Dopo il blitz di ieri sera a Benevento con la vittoria per 3-0 sui padroni di casa e la finale play-off in tasca, sarà una domenica d'attesa per il Cittadella di Venturato che la settimana scorsa aveva eliminato gli aquilotti. Questa sera all'Adriatico di Pescara si deciderà chi sfiderà i veneti nella doppia finale che metterà il palio la promozione in Serie A, un sogno per gli amaranto oppure un ritorno per abruzzesi o scaligeri.

Dopo lo 0-0 dell'andata al Bentegodi ai padroni di casa basterà non perdere per arrivare in finale ma la partita di ieri ha dimostrato come non ci sia nulla di scontato in questi spareggi. Gli scaligeri per proseguire la loro corsa promozione saranno costretti a vincere.