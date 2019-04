Il Cittadella cade a Salerno, lo Spezia può fare il doppio balzo

La Spezia - Cittadella sconfitto 4 a 2 oggi a Salerno. Un risultato che, unito al pari di ieri sera del Perugia sul campo del Pescara, consentirebbe allo Spezia di salire in solitaria al settimo posto in caso di vittoria domani pomeriggio contro l'Ascoli tra le mura amiche del Picco. I risultati del pomeriggio:



CROTONE-CREMONESE 0-0



CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Spolli, Vaisanen; Sampirisi, Rohden (77' Molina), Barberis, Benali, Firenze (73' Milic); Simy, Pettinari (61' Machach). All. Stroppa



CREMONESE (3-5-2): Agazzi (46' Ravaglia); Caracciolo, Terranova, Claiton; Mogos, Arini, Castrovili, Croce, Renzetti; Piccolo (93' Emmers), Strizzolo (83' Carretta). All. Rastelli



Ammoniti: Caracciolo (CRE), Croce (CRE), Benali (CRO), Curado (CRO), Piccolo (CRE)



LECCE-CARPI 4-1

56' Venuti (L), 62' Mancosu (L), 64' Falco (L), 73' Tumminello (L), 80' Suagher (C)



LECCE (4-3-1-2): Bleve; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni (32' Marino); Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli (57' Majer); Mancosu; Falco, Palombi (65' Tumminiello). All. Liverani



CARPI (4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik (63' Rolando), Suagher, Kresic, Pezzi; Marsura, Coulibaly, Vitale, Pasciuti; Crociata (69' Buongiorno); Arrighini (18' Vano). All. Castori



Ammoniti: Vano (C), Lucioni (L), Meccariello (L), Pasciuti (C)



Espulsi: 83' Lucioni (L)



SALERNITANA-CITTADELLA 4-2

6', 59' e 71' Djuric (S), 13' Moncini (C), 19' Iori (C), 63' Minala (S)



SALERNITANA (4-4-1-1): Micai; Pucino, Migliorini, Mantovani, Lopez; D. Anderson (58' Rosina), Minala (77' Odjer), Di Tacchio, Casasola; Jallow (84' Mazzarani); Djuric. All. Gregucci



CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Siega (79' Proia), Iori, Branca; Schenetti (68' Panico); Moncini, Diaw (79' Scappini). All. Venturato



Ammoniti: Micai (S), Jallow (S), Adorni (C), Iori (C), Minala (S)