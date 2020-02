Il Cittadella batte il Pescara e scatta in zona playoff

La Spezia - Un rigore di Iori decide l’anticipo tra Pescara e Cittadella. Allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, la gara si decide solo ad un quarto d’ora dalla fine, quando dopo l’ennesima giocata di un super Diaw, viene assegnato il rigore decisivo che porta i tre punti in favore degli uomini di Venturato. Gara subito frizzante, con il vantaggio del Cittadella dopo appena sei minuti firmato da Diaw, complice una marcatura troppo leggera di Bettella. Il Pescara pero’ reagisce e poco piu’ tardi pareggia i conti con l’inzuccata di Zappa. Nella ripresa succede poco, con le due squadre che non riescono a imbastire trame pericolose. Il lampo ad un quarto d’ora dalla fine, quando il giovane Elizalde, atterra in area Diaw. Dagli undici metri, Iori spiazza Fiorillo e porta il Cittadella sempre di piu’ in zona play off.