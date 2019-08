Il Chievo si rifà sotto per De Col

La Spezia - Una settimana e poco più di mercato, tra i calciatori che non rientrano nei piani tecnici di Guido Angelozzi rimane solo lui. Il veterano Filippo De Col è rimasto fuori dai convocati anche ieri nell'esordio di Cittadella ed è di fatto un separato in casa in questo momento. Tante le squadre che si sono avvicinate a lui in questa sessione di mercato. Il Pordenone alla fine ha scelto Almici, mentre l'Ascoli ha virato su Pucino in uscita dalla Salernitana. Ma rimane in piedi la pista che porta al Chievo Verona, ancora alla ricerca di un puntello per la fascia destra. La trattativa pare abbia ripreso vigore nelle scorse ore, inizialmente incagliatasi per l'offerta di un solo anno di contratto formulata al 25enne. In caso di rilancio, il veneto (oltre 140 presenze in aquilotto) potrebbe davvero salutare la maglia bianca.