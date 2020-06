La Spezia - Il ChievoVerona è senza dubbio il re dei pareggi nella Lega B 2019/20: 12 in 29 giornate, insieme al Venezia. I gialloblu sono anche quelli che hanno i record nel campo delle espulsioni, sia a favore, 10, sia per averne subito meno di tutti, 2 come la Salernitana. Lo Spezia dal canto suo va in rete da 12 partite di fila, per un totale di 21 gol ed ultimo stop nello 0-0 a Chiavari contro l’Entella, nel giorno di Santo Stefano.