Il Catania non può arrivare a Marino, ma ad Awua forse sì

La Spezia - Serie C girone C 18/19. Tutti quelli che hanno giocato contro Theophilus Awua in stagione lo vorrebbero con sé la prossima. Dopo la Reggina, si aggiunge anche il Catania (che non sarà allenato da Marino) alle squadre di blasone che proveranno a ottenere il prestito del centrocampista nigeriano dello Spezia, reduce da un'annata molto positiva al Rende. Il calciatore sarà con tutta probabilità tra quelli che saliranno in ritiro con i bianchi, a meno di offerte irrinunciabili, per essere valutato dal nuovo allenatore.