Il Carpi si rilancia a Perugia e punta il "Picco"

A Perugia finito il digiuno: i biancorossi non vincevano una partita da marzo. Il tecnico: "Vittoria meritata, che vale oro visto il lungo momento negativo che stavamo attraversando".

La Spezia - Rientrato nella notte alla base dopo il turno infrasettimanale di Verona, il gruppo aquilotto riprende a lavorare nel pomeriggio odierno: alle 15 tutti in campo per la riunione post-match e l'analisi della sconfitta del Bentegodi. Sul manto erboso del "Comunale" di Follo, Marino imposterà già da oggi il lavoro che condurrà gli aquilotti all'impegno di sabato pomeriggio contro un Carpi regenerato dall'acuto di Perugia. Mister Castori, ancora lui, è un tabù tanto quanto la squadra che è tornato a dirigere ma lo Spezia ha già battuto il Cittadella, altra bestia nera, e non vuole sbagliare davanti ai propri tifosi. Anche in casa biancorossa, archiviata la partita e il viaggio di ritorno dall'Umbria, è già tempo di riprendere a lavorare: oggi il gruppo si rivederà e Benjamin Mokulu sarà a disposizione degli organi di informazione per commentare l'exploit del "Curi".



Fabrizio Castori ha ritrovato una piazza che conosce bene e dopo solo sei giorni ha trovato la vittoria: "La squadra veniva da un periodo molto negativo ed era importante ritrovare equilibri e compattezza ma soprattutto il risultato che è la cosa che ti dà più fiducia. Il Carpi non vinceva una partita da marzo, 10 del campionato scorso e le prime 4 di quest’anno, ed era importante far recuperare fiducia alla squadra. Per questo questa vittoria vale oro”. Il Perugia ha sbagliato un rigore, questa volta anche la fortuna ha guardato dalla parte carpigiana: "Col Brescia la vittoria è sfumata per un calcio di rigore fallito: diciamo che i due episodi si compensano per quanto ci riguarda. Sono molto contento, ci rimettiamo in carreggiata, torniamo a vedere la luce a livello di classifica”. Castori è anche stato espulso perché è uscito dall'area tecnica nel tentativo di incitare la squadra, ma adesso poco importa: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare: compatti, stretti, corti, veloci e ripartire. Non abbiamo concesso nulla al Perugia, abbiamo portato a casa i tre punti e sono contento della prova della squadra”.