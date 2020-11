La Spezia - Nonostante abbia subito 17 gol totali il Cagliari è, con la Juventus, una delle uniche due squadre a non aver incassato gol di testa in questo campionato. La partita di domenica contro lo Spezia dunque si gioca anche su questo fondamentale in cui invece gli aquilotti eccellono. Con 4 gol in questa modalità, i bianchi guidano la graduatoria di questa statistica insieme ad Inter e Sampdoria. I marcatori aquilotto sono Chabot, Nzola e Galabinov (2).