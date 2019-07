Il Brescia offre Lancini ma lo Spezia guarda al giovane Rizzo

La Spezia - Venticinquenne con buona esperienza in serie B, Edoardo Lancini non fa parte dei progetti del Brescia di Cellino per la massima serie. C'è anche lo Spezia tra i club a cui il calciatore è stato proposto, ma per il ruolo di centrale di difesa le priorità di Guido Angelozzi sembrano essere altre in questo momento. Innanzitutto il rinnovo di Claudio Terzi, sempre più vicino, e poi la possibilità che Elio Capradossi torni in prestito dalla Roma. Infine un centrale giovane, da lista B, che accetti di fare da rincalzo e si ritagli i suoi spazi in stagione. Un po' come doveva fare lo sfortunato Martin Erlic l'anno scorso. Un nome che piace è Nicholas Rizzo, azzurro under 19 dell'Inter che pare possa passare al Genoa nelle numerose (e onerose) operazioni che riguardano i due club.