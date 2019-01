Il Brescia lascia il "Rigamonti", nuovo stadio da 20mila posti

Si cercano idee per dotare la città di un nuovo impianto.

La Spezia - "Lo stadio attuale, oltre ad abbisognare nel breve/medio termine di lavori di adeguamento, non corrisponde alle esigenze proprie di un moderno impianto sportivo". Lo mette nero su bianco il Comune di Brescia, che ha lanciato in queste ore un avviso per capire chi è interessato a dotare la città di un nuovo stadio. L’avviso pubblico è "finalizzato ad acquisire studi di fattibilità per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo, indicativamente della capienza di 20mila-25mila persone, in area da proporsi, o sul sedime dell'attuale stadio Rigamonti e sue pertinenze o su altra area di proprietà pubblica o privata".



"Qualora l'area individuata dal proponente sia diversa da quella dell'attuale stadio, la proposta dovrà comunque prevedere l'intervento di riqualificazione e recupero dell'area su cui insiste attualmente lo stadio Rigamonti, rispetto alla quale dovrà essere fornita idonea proposta con prevalenti finalità mitigative, senza oneri per il Comune - esplicita l'avviso - La proposta dovrà, in ogni caso, tenere conto dell'accessibilità all'area mediante idonee infrastrutture collegate alla grande viabilità e prevedere la realizzazione di adeguate aree di sosta; dovrà in particolare porre attenzione alla mobilità dolce che graviterà sull'area e al servizio di TPL".