Il Brescia è in serie A

La Spezia - Il Brescia torna in Serie A dopo otto anni. Basta un gol di Dessena nel primo tempo per battere un buon Ascoli 1-0 al Rigamonti. La formazione di Eugenio Corini si è assicurata la promozione diretta con due giornate di anticipo. Decisiva la rete dell’ex Cagliari al 37' pronto e freddo, di fronte al portiere, a insaccare un cross di Bisoli con un diagonale di destro. Finisce con il giro di campo con Corini che festeggia con una sciarpa del Brescia in mano.



La cronaca – Il Brescia parte subito forte: al 18' Dessena su assist di Spalek colpisce il palo. Quindi il gol che sblocca la sfida e fa esplodere il Rigamonti arriva al 36' proprio con Dessena, alla prima marcatura stagionale, bravo a sfruttare nel migliore dei modi l’assist di Bisoli e bucare Lanni. Il gol sblocca mentalmente le rondinelle che vanno vicine al raddoppio nella chiusura di tempo con una rovesciata di bomber Donnarumma che finisce di poco a lato. Si va a riposo con il punteggio sull’1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa il Brescia prova ad amministrare il vantaggio ma l’Ascoli non ci sta e come accaduto due volte nei primi dieci minuti del primo tempo impensierisce Alfonso. Negli ultimi minuti da segnalare il contropiede del Brescia con Dall’Oglio che spreca all’85’ un contropiede ghiottissimo. L’Ascoli non ha la forza di trovare il pareggio e al triplice fischio del signor Baroni scatta la festa promozione al Rigamonti.