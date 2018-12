Il Brescia batte il Lecce e domenica tifa lo Spezia

La Spezia - Successo in rimonta per il Brescia nel posticipo domenicale della 16a giornata della Serie BKT. A passare in vantaggio sono gli ospiti nel primo tempo con un tap in di La Mantia. Nella ripresa la scossa lombarda é immediata e Donnarumma trova il pari praticamente subito. Quando tutto sembra finito Gastaldello risolve un’azione da corner realizzando la rete del definitivo 2-1. Lombardi ora secondi a tre punti dal Palermo che domenica arriva al "Picco" per affrontare lo Spezia.