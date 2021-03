Il Benevento sbanca lo Stadium, Toro battuto a Marassi

La Spezia - Il Benevento sbanca l'Allianz Stadium, battendo la Juve per 1 a 0 con rete di Gaich. E piange anche il Torino, battuto 1 a 0 a Marassi, ospite di una Sampdoria che si riprende il decimo posto. Due risultati che molto hanno a che spartire con la classifica dello Spezia, tornato ieri al successo battendo 2 a 1 il Cagliari al Picco. Le Streghe, infatti, staccate ieri dalla truppa Italiano, si riportano a 29 punti, al pari delle Aquile, grazie all'inatteso successo contro CR7 e soci. La sconfitta del Toro invece tiene a 6 punti dallo Spezia la formazione granata, quartultima a quota 23: subito dietro Cagliari (22), Parma (19) e Crotone (15). Successo per 1 rete a 0 anche nel restante match della tornata pomeridiana, ma stavolta si tratta di una vittoria esterna: quella delle Lazio a Udine. I biancocelesti, a 49 punti, chiudono il blocco delle sette sorelle in vetta (il Sassuolo è ottavo con ben 10 punti di ritardo) e tallonano Napoli e Roma, appaiate a quota 50 e chiamate stasera allo scontro diretto all'Olimpico. E sarà proprio la Lazio la prossima avversaria dello Spezia. Intanto l'Udinese resta a quota 33 punti, mentre alle 18.00 la Fiorentina (29 punti come lo Spezia) accoglie la seconda della classe Milan.