La Spezia - Dopo il pareggio di ieri sera fra Empoli e Chievo oggi la Serie B è tornata in campo per la 21esima giornata. A Cittadella il Benevento di Inzaghi ha proseguito la sua corsa inarrestabile imponendosi per 2-1 con Moncini e Maggio (Iori per i padroni di casa). Pareggi per 1-1 invece a Chiavari fra Entella e Cremonese grazie ai gol di De Luca e Ciofani e a Pisa fra i nerazzurri e la Juve Stabia (in gol Masucci e Di Gennaro). Vittoria esterna infine per il Pescara che si è imposto a Pordenone grazie a Zappa e Galano. Dalle 18 sono in campo Salernitana e Cosenza.