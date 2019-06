Il Benevento chiama Inzaghi ed insegue Brugman

La Spezia - Sarà un Benevento che giocherà un ruolo da protagonista nella prossima B. La scelta di Pippo Inzaghi, che torna in cadetteria dopo l'esperienza in massima serie a Bologna, suggerisce che il patron Vigorito non baderà a spesa per tentare il ritorno nel calcio più importante. Il primo colpo in entrata dovrebbe arrivare a centrocampo. Vicino il’accordo con il Pescara per il trasferimento di Brugman alla corte dell'ex azzurro. In attacco, molto dipenderà dal futuro di Coda, il bomber dei sanniti: molto richiesto, non è detto che alla fine il Benevento non decida di privarsene. Qualora il centravanti dovesse partire, è pronto l’assalto a Donnarumma del Brescia, individuato come profilo ideale per sostituirlo.