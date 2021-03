Il Benevento cede a Napoli, ora a 25 punti con Viola e Spezia

La Spezia - Il Napoli si aggiudica il derby campano contro il Benevento e dà una scossa al suo campionato. E' un 2-0 allo stadio Maradona per la squadra di Gattuso, reduce dall’eliminazione in Europa League ad opera del Granada. Mertens torna titolare dopo 74 giorni e la sblocca nel giorno della sua 250esima presenza in Serie A. Annullato il raddoppio di Zielinski (Insigne copre la visuale di Montipò), valido il 2-0 di Politano che devia il guizzo di Di Lorenzo. Espulso Koulibaly nel finale. Per Inzaghi è un altro ko: ora le Streghe a 25 punti, coabitano con Spezia e Fiorentina e mercoledì ricevono il Verona di Juric mentre sabato saranno al Picco.