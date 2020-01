Il Befana day è un successo, tutti i risultati

La Spezia - La Società Vela della Marina del Canaletto, nata nel 1919, presieduta da Alberto Andreani festeggia con un grande evento velico la venticinquesima edizione del Befana Day.

Il Befana Day, con il patrocinio del Comune della Spezia, è una tradizionale regata, dedicata alla classe Optimist, ormai entrata nel panorama velico nazionale, creata e inventata nel 1995 da Tullio Bigliazzi, velista e all'epoca direttore sportivo della Societå Vela.

Quest'anno hanno partecipato 60 giovani velisti, juniores e cadetti nati tra il 2005 e il 2011 provenienti dalla prima e seconda zona FIV che si sono sfidati nelle acque del nostro Golfo.

La regata è stata programmata su due giornate, 4 e 5 gennaio, con un programma di sei prove da disputare. Le condizioni meteo marine e una brezza di 4 - 5 nodi proveniente dai quadranti meridionali hanno reso possibile la disputa di una sola prova nella giornata di venerdi 4 gennaio e di due prove nella seconda giornata. Alle ore 15 del 5 Gennaio il comitato di regata, su barca giuria gentilmente messa a disposizione dalla Sezione Velica della Marina Militare, presieduto da Franco Manganelli coadiuvato da, Silvio Degli Innocenti, Lorenzo Barberi, Matteo Chimenti, Brusciano Antimo, Cupisti Gian Paolo supportati da terra da Attilio Cozzani ha decretato la fine dei giochi chiudendo la manifestazione con tre prove disputate.

"La Società vela - si legge in una nota - ringrazia per il concreto supporto ricevuto alla riuscita della manifestazione tutti i soci presenti durante i due giorni della manifestazione, i genitori e gli atleti della squadra agonistica della Società vela che hanno dato il solito insostituibile aiuto sia in terra che in mare, al Comando Guardia di finanza della Spezia, L'Agenzia delle Dogane, L'Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale, il Comando della Capitaneria di Porto, Contship, il Comune della Spezia, Federica Maggiani, La Sezione Velica della Marina Militare,I fotografi accreditati Roberto Celi di Fo.Re.Vel. Spezia e Silvano Labanti e ancora Federico Pagni della pizzeria Pia la Centenaria, Michele Zavatto del Derby Bar, Mauro Berteotti per la veleria J sail e per Optimast, Pietro Negri di Negrinautica, Mauro Solinas per Tarros Group,il consorzio di bed & brekfast Welcome to La Spezia, Marco Faccenda del Cantiere Faccenda, Max Giorgianni di Optiland - Rooster, Giorgio Maggiani di Motor Vela, Battagli hardware, Oscar Uccellini di OC Grafica". "Diamo a tutti appuntamento al 2021 - conclude la nota -, con l'edizione numero 26 del Befana Day, sperando che la nuova ricollocazione che dovrebbe esserci assegnata prossimamente possa permettere alla Società di continuare ad organizzare attività di questa importanza nell'interesse dell'attività velica giovanile e della visibilità della città stessa".





Vince il Befana Day 2020



CHELLI VALENTINA del Circolo Velico Spezia, ( 3-2-2)



secondo classificato VANELO LEONARDO del Circolo Velico Spezia (4-1-4)



Terzo classificato BALDI ALESSANDRO del Circolo Nautico Quercianella (2-5-6)



Prima della categoria femminile e prima spezzina Chelli Valentina del Circolo velico Spezia





La categoria cadetti gareggiava per il Trofeo Marina del Canaletto supportato da alcuni concessionari della storica marina.( Maioli, Plenis Velis, La Palma, La Marina, MotofiloNautica e la Stessa Societá Vela)



Il trofeo stesso, alla sue quarta edizione, è stato istituito nel 2017 causa l'ormai imminente trasferimento in località Pagliari e i tombamento definitivo dell'ultimo storico accesso al mare della città, perchè rimanga memoria di questo luogo storico di mare e marineria spezzina.





Vince il quarto trofeo Marina del Canaletto



SPECCHIA LORENZO del Circolo Velico Spezia (1-4-1)



secondo classificato VULCANILE CAROLINA del Circolo Vele Vernazzolesi(3-1-2)



Terzo classificato SALVADORI GABRIELE del Circolo Nautico Antignano (2-2-8)





In palio quest'anno il trofeo TARROS, dove venivano segnati i migliori passaggi alla boa di bolina,vinto da VANELO LEONARDO





Premiati, dal Presidente del Comitato dei Circoli Velici dei Golfo Dott.r Giorgio Balestrero, anche i due piu giovani atleti TESTAI GABRIELE (9 Dicembre 201)1 del CN Marina di Carrara e BERTOLANI ESTER (1 Luglio 2010) del CV Torre del Lago Puccini.





La sera del sabato, tutti gli atleti e tecnici hanno cenato nel salone della Società Vela con pizza e farinata offerta dalla pizzeria La Pia la Centenaria





A terra, come sempre, per tutti i due giorni cioccolata calda e focaccia per tutti, atleti, tecnici e accompagnatori.



Al termine della premiazione durante la quale, come da tradizione, non vengono consegnate coppe ma importanti regali tecnici, si è svolta un importante estrazione a premi per tutti gli iscritti alla competizione.



Vincono i premi piu importanti



SANTINI ANTONIO del Circolo Velico Arenzano che vince la vela messa a disposizione dalla veleria J SAIL



Gasparotti Jacopo del Circolo Nautico Marina di Carrara vince l'albero messo a disposizione da OPTIMAST



La deriva, messa a disposizione dal CANTIERE FACCENDA è stata vinta da BARBERI MADDALENA del Circolo Velico Forte dei Marmi mentre il telo offerto da OPTILAND é stato vinto da ANDREA CIALDINI del Circolo Nautico Quercianella.



A sorteggio anche un soggiorno messo a disposizione dal consorzio WELCOME TO LA SPEZIA vinto da BALDI FRANCESCO del CN Quercianella.



Premi anche per gli istruttori accreditati vince un VHF Polmar MARTA DI SALLE del CV vERNAZZOLESI e un coltello Leatherman MATTIA BELLICO del CN ILVA