Il Bari dovrà pagare 1,5 milioni per tenersi Awua a fine anno

La Spezia - Lo Spezia non si riserva il diritto di controriscatto per Theophilus Awua, finito ieri in prestito al Bari. I pugliesi per farlo proprio a fine anno dovranno sborsare 1,5 milioni di euro agli aquilotti. “E’ andato via perché ha chiesto di andare a giocare: lo abbiamo accontentato - spiega Angelozzi - Abbiamo anche diversi bonus: il gettone di presenza e una certa cifra in caso di promozione in B del Bari. Awua è un ottimo giocatore, ma non era l’elemento giusto per come giochiamo noi. Lo vedo meglio a due”.



A.BO.