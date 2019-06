Il Bari chiama, Leonar Pinto a fine mese lascerà lo Spezia Calcio

La Spezia - Chiamatelo veterano, che a male non se ne avrà. Leonar Pinto, responsabile comunicazione dello Spezia Calcio, sarebbe in procinto di lasciare il club in cui ha lavorato negli ultimi undici anni. Con la fine di giugno, dovrebbe infatti finire anche la sua lunghissima avventura da dipendente aquilotto. Alle viste la chiamata del Bari, rinato per mano di Aurelio De Laurentiis. A quarant'anni appena compiuti, per Pinto c'è dunque l'occasione di avvicinarsi a casa essendo nativo di Fasano in provincia di Brindisi.

Spezzino ormai d'adozione, essendo arrivato nel 2008 contestualmente alla nascita dello Spezia Calcio di Gabriele Volpi. Dalla serie D fino alle porte della serie A, sfiorata per cinque volte, Pinto è oggi una delle memorie storiche di questa età dell'oro del club di Via Melara. Dalla sede del Picco, passando per quella di Via Locchi e fino alla grande opera del Ferdeghini (poi Ferdeghini-Intels), ha vissuto i tanti mutamenti in seno alla società sempre al suo posto. Domani non sarà alla conferenza di presentazione del nuovo tecnico aquilotto Vincenzo Italiano, non per l'addio ma per prendersi qualche giorno di ferie insieme alla compagnia Lucia. A fine mese, con la scadenza del contratto, il momento della probabile separazione. A succedergli, in maniera naturale, sarà Gianluca Parenti che fino ad oggi ha svolto la funzione di addetto stampa.