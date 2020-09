Il 38enne Rafael è il numero 12 d'esperienza per lo Spezia

La Spezia - Quanto può essere prezioso un secondo portiere lo sa anche il Cagliari, che l'anno scorso a Rafael de Andrade Bittencourt è ricorso per un mese intero tra novembre e dicembre. Il 38enne viene con lo stesso ruolo ad accasarsi allo Spezia, forte di oltre cento presenze in serie A, dove è arrivato seguendo la scalata del Verona di Mandorlini ormai sette anni fa. Il paulista ne avrà ben 39 quando scadrà il suo anno di contratto siglato con gli aquilotti, che quindi adesso possono concentrarsi sul trovare sistemazione idonea per i giovani Krapikas e Desjardins.