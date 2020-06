Il 19 agosto sarà il termine ultimo per riscattare Nzola e Scuffet

La Spezia - Scade un giorno prima della finale di ritorno dei play-off il termine per riscattare i giocatori in prestito. La FIGC ha emanato norme e date per i tesseramenti in questa strana estate calcistica. Con il calciomercato che inizierà il 1° settembre 2020 per terminare il 5 ottobre, un'importante scadenza per lo Spezia è quella compresa tra lunedì 17 e mercoledì 19 agosto. E' questa l'ultima finestra utile per esercitare il diritto di opzione inserito in alcune formule di prestito. In casa aquilotta la fattispecie riguarda in particolare Simone Scuffet e Mbala Nzola, arrivati rispettivamente da Udinese e Trapani.

Entrambi i calciatori sono diventati elementi importanti della rosa di Vincenzo Italiano, riscattarli ambedue costerebbe alle casse di Via Melara una cifra di poco inferiore ai 2 milioni di euro. Ma l'operazione andrà in ogni caso decisa prima della fine degli eventuali spareggi promozione. Nel caso in cui lo Spezia fosse una delle finaliste, senza avere la certezza di quale categoria sarà disputata la stagione successiva. Una variabile decisiva in questo tipo di decisioni. Essendo entrambi in prestito con diritto di riscatto, ma senza controriscatto, in verità potrebbero già diventare aquilotti a partire da domani 17 giugno quando si aprirà la prima finestra per questo tipo di operazioni.