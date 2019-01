Iemmello trascina il Foggia, Mbakogu fa volare il Padova nel derby

La Spezia - Prima giornata di serie B all'insegna delle sorprese. Detto dell'exploit della Salernitana in casa del Palermo, che permette ai campani di superare lo Spezia ed entrare così in zona playoff, anche altrove il 2019 è partito con risultati piuttosto impronosticabili. Non tanto la vittoria del Brescia, che vola con i suoi punteros Torregrossa e Donnarumma: il 2-0 al Perugia di Nesta avvicina la squadra lombarda alla vetta della classifica, distante soltanto due lunghezze. La meraviglia arriva semmai da altri campi. Prendete il Foggia per fare un esempio: i pugliesi passano 2-0 in casa del Carpi grazie alla doppietta di Pietro Iemmello e per la prima volta in questa stagione è fuori dalle ultime tre posizioni della classifica. Sempre parlando delle partite di ieri, finiscono in parità le altre due sfide delle 15: nessuna rete tra Crotone e Cittadella, mentre è 1-1 tra Lecce e Benevento.



Oggi invece era la giornata del derby fra Padova e Verona e il risultato premia i biancorossi, che battono 3-0 la squadra di Fabio Grosso grazie ad una doppietta del resuscitato Mbakogu e al tris di Morganella: Bisoli respira, rimane attaccato al carro, anche se la sotto la concorrenza per non abbandonare la B è forte. Ultima partita del pomeriggio è Cosenza-Ascoli: uno 0-0 che muove la classifica di entrambe mentre stasera il Pescara ospita la rinforzata Cremonese con il chiaro intento di rimanere nella scia di Palermo e Brescia. Domani, come detto, l'ultimo match che chiude la giornata fra Spezia e Venezia: se i bianchi riuscissero a fare tre punti, rientrerebbero alla grande nella zona spareggi, a due punti dal quarto posto, oggi occupato dal Lecce.