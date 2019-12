Iemmello principe dei gol, Galano e Marconi lo inseguono

La Spezia - Pietro Iemmello è il principe dei bomber della serie B. Le sue realizzazioni personali, ben 15 sulle 24 siglate complessivamente dalla squadra, hanno trascinato il Perugia, facendolo stazionare in zona playoff sin dalle prime giornate. Un altro ex foggiano e compagno di squadra di Iemmello si è messo in mostra dopo un anno difficile nella squadra della sua città: è Cristian Galano che di gol ne ha fatti 10 come l'attaccante del Pisa Marconi. Dietro di loro ad un passo dalla doppia cifra ci sono Diaw e Simy mentre un altro ex aquilotto, Francesco Forte, con i suoi otto gol sta tenenedo a galla la Juve Stabia. Ecco i principali marcatori della cadetteria a metà della stagione.



La classifica marcatori.



15 reti

Iemmello (Perugia; 7 rigori)



10 reti

Galano (Pescara; 1 rigore)

Marconi (Pisa; 1 rigore)



9 reti

Diaw (Cittadella)

Simy (Crotone; 3 rigori)



8 reti

Forte (Juve Stabia; 3 rigori)



7 reti

Riviere (Cosenza)

Pepin (Pescara; 1 rigore)

Strizzolo (Pordenone)

Kiyine (Salernitana; 5 rigori)

Pettinari (Trapani)

De Luca (Virtus Entella)



6 reti

Scamacca (Ascoli)

Viola (Benevento; 3 rigori)

Mancuso (Empoli)

Ciano (Frosinone; 3 rigori)

Jallow (Salernitana)

Ragusa (Spezia)



5 reti

Da Cruz (Ascoli; 1 rigore)

Coda (Benevento)

Sau (Benevento)

Dionisi (Frosinone; 2 rigori)

Marras (Livorno; 1 rigore)



4 reti

Ninkovic (Ascoli; 1 rigore)

Kragl (Benevento)

Djordjevic (Chievo)

Meggiorini (Chievo; 1 rigore)

Bruccini (Cosenza; 2 rigori)

Crociata (Crotone)

La Gumina (Empoli; 2 rigori)

Paganini (Frosinone)

Canotto (Juve Stabia)

Marsura (Livorno)

Djuric (Salernitana)

Taugourdeau (Trapani; 2 rigori)

Aramu (Venezia; 1 rigore)

Capello (Venezia)



3 reti

Ardemagni (Ascoli; 1 rigore)

Tuia (Benevento)

Vignato (Chievo)

D'Urso (Cittadella)

Pierini (Cosenza)

Sciaudone (Cosenza)

Benali (Crotone)

Golemic (Crotone)

Mustacchio (Crotone)

Frattesi (Empoli)

Cisse' (Juve Stabia)

Burrai (Pordenone; 2 rigori)

Pobega (Pordenone)

Bidaoui (Spezia)

Bocalon (Venezia)

Schenetti (Virtus Entella)