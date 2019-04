Iemmello: "La salvezza del Foggia deve arrivare ad ogni costo"

La Spezia - “Era notte, avevo visto la macchina in quel modo. Nei giorni dopo tanta amarezza. E' un gesto incommentabile. Paura? Mai avuta, ma c'è stata delusione". Così Pietro Iemmello intervistato da DAZN sfruttando la giornata di stop del Foggia. L'attaccante racconta del suo passato e del futuro. "L'esordio in serie A è stato il momento più bello. E' successo allo Juventus Stadium, poi i gol a San Siro che sono state altre emozioni grosse. Oggi il sogno è la salvezza, deve arrivare a tutti i costi. E' inimmaginabile la retrocessione". Infine un ricordo di Cristiano Piccini, suo compagno nelle giovanili della Fiorentina. "Piccini è la forza di volontà, da piccolo aveva buona tecnica ma non era sviluppato e faceva fatica a livello giovanile. Ma ha sempre lavorato in palestra, testardo, e ora si trova in Nazionale".