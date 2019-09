Iemmello-Falcinelli e Ceravolo-Ciofani: è la serie B dei bomber

La Spezia - Ceravolo e Falcinelli chiudono il mercato degli attaccanti in serie B. Dall'estate 2019 escono sei coppie di bomber inedite, di quelle che o la va o la spacca. Nel senso che chi rimanesse fuori dalle posizioni di testa della classifica, pur avendo certi pezzi da novanta in rosa, è destinato a guadagnarsi l'etichetta di delusione a fine stagione. La big spender Cremonese affianca Ceravolo a Ciofani, costruendo una coppia da promozione diretta, come lo sono Trotta-Dionisi al Frosinone, Simy-Lopez al Crotone, e Sau-Coda al Benevento. Interessante il Pescara, che sceglie Brunori e Tumminello: la voglia del primo e la freschezza del secondo. Tra tutte, menzione speciale per il Perugia che dopo aver preso Iemmello (3 gol in due partite) ieri ha chiuso per Falcinelli. E' una serie B che sulla carta appare molto livellata verso l'alto.