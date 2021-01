Idea Robert Gucher subito per tamponare la falla in mezzo

La Spezia - Lo Spezia ci prova per Robert Gucher. Il capitano del Pisa è diventato ben più di un'idea per Mauro Meluso dopo la notizia della positività al Covid di Ricci e Acampora. All'apertura del mercato il club bianco proverà a forzare l'operazione per il 29enne austriaco, un pallino del direttore generale tecnico sin dai tempi di Frosinone e poi cercato anche da uomo mercato del Lecce. Sia regista davanti alla difesa che mezzala, va in scadenza il prossimo giugno e lo Spezia potrebbe offrirgli la serie A ed un ruolo di primo piano nei prossimi anni. Per lui in meno di mezza stagione già già 5 reti e 5 assist in 15 presenze. Via Melara ha da mettere sul piatto alcuni elementi di grande valore in serie B come Bartolomei, Mora e Mastinu in uscita dal club.