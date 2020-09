Idea Cittadella per Awua

La Spezia - In tema mercato in uscita, vicino ad accasarsi in serie B il nigeriano Theophilus Awua. Reduce dal prestito al Livorno, che lo vorrebbe riavere in serie C, ha però richieste dalla cadetteria. La prima è quella del Cittadella, che vorrebbe scommettere su di lui. Da capire se lo Spezia ha intenzione di privarsi a titolo definitivo di un 22enne in grande crescita. Awua ha un contratto in scadenza nel 2023 ed una valutazione tra 500mila e un milione di euro. Non si esclude quindi il prestito.