Ibrahimovic è positivo al tampone, rischia di saltare lo Spezia

La Spezia - "AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio". La notizia è di queste ore e potrebbe coinvolgere anche lo Spezia in un certo senso. Gli aquilotti sono attesi domenica 4 ottobre a San Siro per affrontare la squadra di Pioli e il suo giocatore più rappresentativo potrebbe ancora essere alle prese con le verifiche. Ovviamente l'augurio di tutti è di poter affrontare Ibrahimovic nel suo stadio.