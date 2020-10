La Spezia - Allenamento anche in quarantena per Zlatan Ibrahimovic, trascinatore del Milan che domani a San Siro non ci sarà contro lo Spezia. Dopo essere risultato positivo al Covid-19 infatti il fuoriclasse svedese continua ad allenarsi in casa come testimonia il video pubblicato su Instagram dove scrive anche “Questo animale non può essere addomesticato”.