Ibra salva il Milan contro un Verona brillante e coriaceo

La Spezia - La settima giornata si chiude col pareggio tra la capolista del torneo e l'Hellas Verona. A San Siro termina 2 - 2, con Ibrahimovic, premiato nel pre-gara come MVP del mese di ottobre, protagonista nel bene e nel male. L'attaccante svedese ha infatti firmato il pareggio con uno stacco di testa al 93', realizzando così il suo ottavo gol stagionale. Prima erano successe tante cose, a partire dal doppio vantaggio gialloblù maturato nei primi minuti di partita. Sblocca al 6' Barak in mischia, al 19' l'autorete di Calabria su tiro di Zaccagni. Sotto di due gol il Milan fatica ad impegnare Silvestri, che però nella ripresa diventa protagonista con parate strepitose a respingere l'assedio dei padroni di casa, che termineranno la partita con 27 tiri (a 5). Già alla mezz'ora del primo tempo, su cross deviato da Kessie, arriva l'autorete di Magnani che riapre la gara. Nella ripresa Ibrahimovic prima calcia alto sulla traversa un rigore al 65', poi colpisce di testa l'incrocio dei pali, infine sigla il definitivo 2 - 2. Il Milan resta primo in classifica, ma non riesce ad allungare in vetta, l'Hellas Verona resta nei quartieri alti, a 12 punti insieme all'Inter.